ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਸ਼ਾਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਗਲੋਬਲੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ, ਭਾਰਤ ਵੂਲ ਮਾਰਕ ਅਤੇ ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਮਾਰਕ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
Published : March 22, 2026 at 1:33 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਫੈਸੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਟੀਈਐਫਸੀ), ਭਾਰਤ ਵੂਲ ਮਾਰਕ ਅਤੇ ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਮਾਰਕ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਟਵੀਅਰ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੀ.ਕੇ. ਰਾਊਤ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਿਸਰਚ), ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੂਲ ਮਾਰਕ ਅਤੇ ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਮਾਰਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉੱਨ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
"ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੇਬਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ।" -ਮਰੀਦੁਲਾ ਜੈਨ, ਮੁਖੀ ਸ਼ਿੰਗੋਰਾ ਸ਼ਾਲ
ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਗਲੋਬਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣ ਸਕਣਗੇ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਟਵੀਅਰ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਨੋਦ ਥਾਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੂਲ ਮਾਰਕ ਅਤੇ ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਮਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਗਲੋਬਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ।"
ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਡਬਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਖੋਜ ਟੀ ਕੇ ਰਾਊਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਾਰਕ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਰਕ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2030 ਦੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਡਬਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੋਨੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਣ।