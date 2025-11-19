ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ, 2 ਦੀ ਮੌਤ; ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਭੁੱਕੀ ਬਰਾਮਦ
ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਤਪਾ ਮੰਡੀ ਆਲੀਕੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਗੱਡੀ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਰਿਟਜ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ।
ਬਰਨਾਲਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਪਾ ਮੰਡੀ ਆਲੀਕੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਗੱਡੀ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਖੜੀ ਰਿਟਜ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਿੰਨ ਕਾਰ ਸਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਸਮੇਤ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਟੱਕਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁੱਕੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ 2 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ।
2 ਦੀ ਮੌਤ
ਇਸ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਜ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦੀ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਹ ਕੋਠੇ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਤਪੇ ਆਪਣੇ ਦੋਹੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਖੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਵਰਨਾ ਗੱਡੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਖੜੀ ਰਿਟਜ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।"
ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਕੋਠੇ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ (33) ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਬਾਇਲ ਟਾਵਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਨੁਮਾਨਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫੇਫਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰੋਹਤਾਸ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਰੋਹਿਤ(33)ਪੁੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ।
"ਮ੍ਰਿਤਕ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਪਿੰਡ ਕੋਠੇ ਬਾਬਾ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਦੋ 14/14 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਮਨ-ਬੁੱਧੀ ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹਨ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਰੋਹਤਾਸ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਰੋਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫੋਫਾਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਜੋ ਤਪਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਟਾਵਰ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮਕੈਨਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਕਲੋਤਾ ਕਮਾਓ ਸੀ।"-ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਚਸ਼ਮਦੀਦ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਵਰਨਾ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸਫਲ ਸਨ, ਜੋ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਭੁੱਕੀ (ਚੂਰਾ ਪੋਸਤ) ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਵੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਦੋਵੇਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰੀ ਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੋਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਤਪਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਸ਼ਰੀਫ ਖਾਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਵਰਨਾ ਕਾਰ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਚਾਲਕ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁੱਕੀ ਚੂਰਾ ਪੋਸਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ ਨਸ਼ੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਕਾਰ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨ ਕਾਰਨ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ।