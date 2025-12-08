ETV Bharat / state

ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕੋਲ ਵਾਪਰਿਆ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ, 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਕਾਰ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਬਣੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਕਰਕੇ ਪਲਟ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ।

5 people died
ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ 5 ਦੀ ਮੌਤ (Etv bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 8, 2025 at 3:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲਾਡੋਵਾਲ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਨਾ ਕਾਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੜਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਉਰਫ ਸਿਮੂ, ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੋਗਾ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ।

ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ (Etv bharat)

ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਟੁਕੜੇ

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਬਣੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਕਰਕੇ ਪਲਟ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਲਾਡੋਵਾਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬੜੇ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅੰਗ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਫਤਾਰ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਦੀ ਗਰਦਨ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਈ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 1 ਵਜੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਰਾਤ 10:15 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਰਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਮਾ

ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਦੇਰ ਰਾਤ ਦਾ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਹੈ।' ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ PB10DH-4619 ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਵਰਨਾ ਕਾਰ ਸਾਊਥ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਡੋਵਾਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰਨ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਡਿਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਜਾ ਟਕਰਾਈ। ਟਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰ ਉਲਟ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜਣੇ ਸਵਾਰ ਸਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 17 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ।'

TAGGED:

LUDHIANA POLICE
ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕੋਲ ਹਾਦਸਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ
ROAD ACCIDENT
LUDHIANA ACCIDENT

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.