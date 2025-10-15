ETV Bharat / state

ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ, ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਪੰਜ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪੰਜ ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤ ਸੀ।

Terrible accident in Barnala
ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ (Etv Bharat)
ਬਰਨਾਲਾ: ਮੰਗਲਵਾਰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ’ਤੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋਣ ਜਾਣ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਣੇ ਪੰਜ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ’ਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।

ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ (Etv Bharat)

ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜ 'ਤੇ ਧਨੌਲਾ ਟੀ-ਪੁਆਇੰਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਕੌਸ਼ਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੋਗ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਇਡ 'ਤੇ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਅਚਨਚੇਤ ਇੱਕ ਅਲਟੋ ਕਾਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆ ਵੱਜੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਲਟੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨੁੰਮਾਨ ਮੰਦਿਰ ਧਨੌਲਾ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਬਰਨਾਲਾ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਫੜ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਚੱਲੀ ਗਈ ਤੇ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਲਟੋ ਗੱਡੀ ਪਲਟ ਗਈ ਤੇ ਉਸ 'ਚ ਸਵਾਰ ਪੰਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਏ ਵਕੀਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹਨ।

ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ 'ਚ ਤਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੋਨੀ ਕੁਮਾਰ ਪੱਤੀ ਰੋਡ ਬਰਨਾਲਾ, ਰੋਹਿਤ ਤੇ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬਰਨਾਲਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਵਿਸਾਲ ਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬਰਨਾਲਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ’ਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਕੌਸ਼ਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਨੌਲਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਲਟ ਗਈ ਗੱਡੀ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੋਗ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਵਾਪਰ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਅਲਟੋ ਕਾਰ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਫੋਨ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।" ਉਥੇ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਬੱਚੇ ਹਨ।"

ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹਨੁੰਮਾਨ ਮੰਦਿਰ ਧਨੌਲਾ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਬਰਨਾਲਾ ਆ ਰਹੇ ਸੀ।"

