ETV Bharat / state

328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ : SIT ਅਤੇ SGPC 'ਚ ਵਧਿਆ ਤਣਾਅ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

SIT ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

328 PAWAN SAROOP CASE
SIT ਤੇ SGPC 'ਚ ਵਧਿਆ ਤਣਾਅ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 28, 2026 at 7:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸਆਈਟੀ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਿਚਕਾਰ ਤਕਰਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਕਾਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮੰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਮਾਮਲਾ (Etv Bharat)



ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ – ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ

ਐਸਆਈਟੀ ਮੁਖੀ ਗੁਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਫੋਟੋਕਾਪੀਆਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਕਾਪੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।"


ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ

ਉੱਧਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "13 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪ ਕੇ ਰਸੀਦ ਵੀ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਫਰਵਰੀ, 11 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ, ਜੋ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ।"

328 PAWAN SAROOP CASE
SIT ਦੀ ਤਸਵੀਰ (Etv Bharat)

ਬੈਂਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ’ਤੇ ਵਧਿਆ ਵਿਵਾਦ

ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਐਸਆਈਟੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਬੈਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਕਾਪੀਆਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਾਪੀਆਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ’ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਾਪੀਆਂ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।



ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ SIT ਅਤੇ SGPC

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੁਣ ਐਸਆਈਟੀ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

328 ਲਾਪਤਾ ਸਰੂਪ ਮਾਮਲਾ
328 MISSING SAROOP CASE
SIT ਤੇ SGPC ਚ ਵਧਿਆ ਤਣਾਅ
HARJINDER SINGH DHAMI
328 PAWAN SAROOP CASE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.