ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਰਨਗੇ ਡਰੱਗ ਜਨਗਨਣਾ, ਜਬਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਜਨਗਨਣਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ।
Published : March 20, 2026 at 8:59 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ: "ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ" (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ) ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜਦੋਂ (ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ) ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ (ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ), ਨੈਤਿਕਤਾ, ਦਇਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚਰਿੱਤਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ "ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ" ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਸੂਬਾ ਸਕਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਜਨਗਨਣਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਕੌਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਏਗਾ।"
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਜਨਗਨਣਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਜਨਗਨਣਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਨ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਨ ਗਨਣਾ ਪੰਜ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 45 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 250 ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਦਲੇ 62,500 ਰੁਪਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜਬਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਇਸ ਜਨਗਣਨਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ ਇੱਛੁਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਨਗਣਨਾ ਦੌਰਾਨ ਜਬਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ, ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੰਗੀ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਈਟੀਟੀ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 20 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਧਿਆਪਕ ਬੀਐਲਓ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
"ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਮੱਗਰਮੱਛ ਇਹ ਸਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜ-ਫੜ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।" - ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡੀਟੀਐਫ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ
ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਸਆਈਆਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਡਰੱਗ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟੇਗਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇਗਾ।"
"ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਰੱਗ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਪੜਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।" - ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡੀਟੀਐਫ
"ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ"
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, '20 ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਬੀਐਲਓ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਪੇਪਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ, ਸਿਵਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਗਰਾਂਟ ਖਰਚਣ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੋ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।'
"ਗਰੀਬੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਝੰਬੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੋ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਡਰੱਗ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।"- ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀਟੀਐਫ
'ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇ'
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੰਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਰੱਗ ਜਨਗਣਨਾ ਤਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
"ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2 ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਸ਼ਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਰਵੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।" - ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੰਗੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀਟੀਐਫ
ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ
ਡੀਟੀਐਫ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੰਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਨ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਵੈ ਇੱਛਕ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਜਬਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿੱਟਾਂ ਹਨ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਜੋ ਮਾਹਿਰ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਡੀਟੀਐਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੱਗ ਜਨਗਨਣਾ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਇੱਛਕ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਏ ਨਾ ਕਿ ਡਰੱਗ ਜਨਗਨਣਾ। ਦੂਸਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
"ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।" -ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀਟੀਐਫ
'ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ'
2019 ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ (All India Institute of Medical Sciences) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਓਪੀਓਇਡਜ਼ (Opioids) ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ (ਚਿੱਟਾ), ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇ
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਟਾਪ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਓਪੀਓਇਡਜ਼ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 8 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਬ (Alcohol), ਕੋਕੇਨ (Cocaine), ਕੈਨਾਬਿਸ (Cannabis) – ਗਾਂਜਾ, ਭੰਗ, ਹੈਸ਼ਿਸ਼ ਆਦਿ। ਓਪੀਓਇਡਜ਼ (Opioids) – ਓਪੀਅਮ, ਹੀਰੋਇਨ (ਚਿੱਟਾ), ਸਮੈਕ, ਬ੍ਰਾਊਨ ਸ਼ੂਗਰ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਓਪੀਓਇਡਜ਼। ਸੈਡੇਟਿਵਜ਼ (Sedatives) – ਠੰਡਕ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ/ਦਵਾਈਆਂ। ਐਮਫੀਟਾਮੀਨ ਟਾਈਪ ਸਟਿਮੂਲੈਂਟਸ (ATS/Stimulants) – ਉਤੇਜਕ ਦਵਾਈਆਂ। ਇਨਹੇਲੈਂਟਸ (Inhalants) – ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣ। ਹੈਲੂਸੀਨੋਜੈਨਸ (Hallucinogens) – ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। 2018 AIIMS ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖਾਸ ਅੰਕੜੇ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ (ਬੱਚਿਆਂ 10-17 ਸਾਲ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ 18-75 ਸਾਲ ਲਈ)। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ
ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਕੁੱਲ 3 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2.62 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 6.12 ਲੱਖ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 6.6 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21.36 ਲੱਖ ਓਪੀਓਇਡਜ਼ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ 30.68 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। 2019 ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 63 ਲੱਖ ਬਾਲਗ ਅਤੇ 6 ਲੱਖ ਨਾਬਾਲਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 10 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।