ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ
ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾ ਰੀਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : March 8, 2026 at 9:19 PM IST
ਬਰਨਾਲਾ: ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾ ਰੀਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕਾ ਪਿਛਲੇ 19 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਉੱਦਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਮਏ ਬੀਐਡ ਪਾਸ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਏਡਿਡ ਗਾਂਧੀ ਆਰੀਆ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਹਿੰਦੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਪੜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁਫਤ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਰਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾ
ਇਹ ਅਧਿਆਪਕਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜੋਗੀ ਨਾਥਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ।
"ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੜਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹੇ"
ਇਸ ਮੌਕੇ ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਰੀਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬੋਹੜ ਦੇ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਝੁੱਗੀ ਝੌਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਾਪੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਡੀ. ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲਈ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹੇ।"
ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੈਰ ਕਰਨ ਇੱਧਰ ਮੰਡੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਵਿੱਚ ਪੜਾਈ ਕਰਾਵਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਪੀ, ਪੈਨ, ਪੈਨਸਿਲ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਚਟਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। -ਅਧਿਆਪਕ ਰੀਤਾ ਕੁਮਾਰੀ
"ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮ ਚਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 120 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਫਾਰਮੇਸੀ, ਬੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਵੱਲੋਂ ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
"ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ"
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ 2007 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
"ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ"
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਮਏ, ਬੀਐਡ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਆਰੀਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਆਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।