Teacher Day 2026:ਸ਼ਾਇਰੀ ਅੰਦਾਜ 'ਚ ਦਿਓ ਅਪਣੇ 'ਗੁਰੂ' ਨੂੰ ਵਧਾਈ? ਜਾਣੋ, 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ?

Teacher Day 2026:ਸ਼ਾਇਰੀ ਅੰਦਾਜ 'ਚ ਦਿਓ ਅਪਣੇ 'ਗੁਰੂ' ਨੂੰ ਵਧਾਈ? ਜਾਣੋ, 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ?
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣ, ਜਾਣੋ ਕੁੱਝ ਟਿਪਸ।
Published : September 5, 2026 at 7:51 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਪਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਸਰਵਪੱਲੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹੱਥੀ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁੱਝ ਟਿਪਸ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ-
- ਅੱਖਰੀ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕਦੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਕਦੇ ਡਾਂਟ, ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ। Happy Teacher Day!
- ਗੁਰੂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਜੋ ਦੇਵੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾ ਕੋਈ। ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ!
- ਬਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਦੀਵੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਈ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੁੱਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ 'ਅਧਿਆਪਕ', ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ!
- ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਮਿਟਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। Happy Teacher Day Sir/Mam!
- ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁੱਝ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਨ ਜਿੰਦਗੀ ਭਰ ਸਾਥ ਨਿਭਾਏਗਾ। Happy Teacher Day!
- ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਖਾਇਆ, ਅਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ, ਅਪਣਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ। Happy Teacher Day!
5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ?
ਡਾ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 5 ਸਤੰਬਰ, 1888 ਨੂੰ ਤਿਰੂਟਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨ, ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ, 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।