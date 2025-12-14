ETV Bharat / state

ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋੜੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ, ਘਰ 'ਚ ਵਿਛੇ ਸੱਥਰ

ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

election duty in moga
ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋੜੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 14, 2025 at 3:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਮੋਗਾ: ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਡਿਊਟੀ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਮਲਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਹਲਕਾ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਸੰਗਤਪੁਰਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਤੜਕੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਨਹਿਰ 'ਚ ਡਿੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਅਧਿਆਪਕ ਜੋੜੇ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ (Etv Bharat)

ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਡਿਊਟੀ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਮਾਨਸਾ ਹਾਲ ਆਬਾਦ ਧੂੜਕੋਟ ਰਣਸੀਂਹ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਪਿੰਡ ਮਾੜੀ ਮੁਸਤਫਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਸੂਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੜੀ ਮੁਸ਼ਕਤ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਮੁਢੱਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਝੱਟਕਾ

ਮ੍ਰਿਤਕ ਜੋੜੇ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਵੇਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਮੁਸਤਫਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹਿਰ ਨੇੜੇ ਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹੀਆ ਪੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪਿਛੌਕੜ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲੱਗਭਗ 40 ਤੋਂ 42 ਸਾਲ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਸਕਰ ਸਿੰਘ ਭੁਲੱਰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਥੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਸੂਮ ਧੀ-ਪੁੱਤ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸਦਾ ਲਈ ਉੱਠ ਗਿਆ'।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ 347 ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ 2,838 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਉਪਰੰਤ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

TAGGED:

MOGA CAR ACCIDENT
TEACHER COUPLE DIED
ਅਧਿਆਪਕ ਜੋੜੇ ਦੀ ਮੌਤ
PUNJAB ZILA PARISHAD ELECTIONS
MOGA TEACHER COUPLE DIED

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.