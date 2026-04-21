JEE ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਵਿਸ਼ ਗੋਇਲ ਬਣਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਟਾਪਰ, 99.97 ਅੰਕ ਕੀਤੇ ਹਾਸਿਲ
ਤਵਿਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਜੇਈਈ ਮੇਨ 2026 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 99.97 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾੱਪ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : April 21, 2026 at 8:25 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜੇਈਈ ਮੇਨ 2026 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਵਿਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ 99.97 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾੱਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ 493ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੇਈਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਟਾੱਪ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਜਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜੈ ਗੋਇਲ ਨੇ 99.93 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਨਾਜ ਕੌਰ ਨੇ 99.78 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ, ਚਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ ਨੇ 99.73 ਫੀਸਦੀ, ਨਿਤਿਨ ਭੱਟ ਨੇ 99.67 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 99.45, ਸ਼ੁਭਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ 99.45, ਰਿਸ਼ੀਤ ਸਿੰਘਲਾ ਵੱਲੋਂ 99.41 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਅਤੇ ਆਰਿਅਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ 99.39 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8 ਤੋਂ 10 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ
ਤਵਿਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ 1 ਵਿੱਚ 99.973 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ 2 ਵਿੱਚ 99.96 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਉਸਨੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 97.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਡਾ. ਨੀਰਜ ਗੋਇਲ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਸ਼ਵੇਤਾ ਗੋਇਲ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਵਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖੇਡਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਜੇਈਈ ਐਡਵਾਂਸਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈਆਈਟੀ ਬੰਬੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਟੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਸਾਲ ਜੇਈਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਈਈ ਐਡਵਾਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਵਰਨਾਜ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਈਈ ਦਾ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਲਿਆ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਲਜ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣਾ ਹੈ।
ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਲੱਗਭਗ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ 13 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਰੈਂਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇਗੀ।"
"ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਰੈਂਕ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਹਨ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਾਲ ਚੰਗੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਯੂਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।" -ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਪ੍ਰਬੰਧਕ