ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਕਤਲ-ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲਾ: ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸੇ, ਰੋਂਦਿਆ ਕਿਹਾ- ਜੱਜ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੁੱਤ...

ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਕਤਲ-ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲਾ: ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸੇ, ਰੋਂਦਿਆ ਕਿਹਾ- ਜੱਜ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੁੱਤ...
ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲਾ। ਪ੍ਰਿੰਸਰਾਜ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਲਾਸੇ।
Published : February 14, 2026 at 12:27 PM IST
ਤਰਨਤਾਰਨ: ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਿੰਸਰਾਜ ਦੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰਿੰਸਰਾਜ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੰਝੂਆਂ ਭਰੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੱਜ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸਨ।"
"ਕੁੜੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੀ ..."
ਮ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰਿੰਸਰਾਜ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਕੁੜੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੰਮਾ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਕੁੱਝ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ।"
ਜੱਜ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰਿੰਸਰਾਜ
ਪ੍ਰਿੰਸਰਾਜ ਦੀ ਮਾਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਜੱਜ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।"
ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ, "ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਿੰਸਰਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋੰ ਸੰਦੀਪ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕਤਰਫਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸਰਾਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਕੇ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ।"
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ 9 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2026 (ਸੋਮਵਾਰ) ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਸਮਾ ਸਥਿਤ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਪਾਠੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਿੰਸਰਾਜ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ 11 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।