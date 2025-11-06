ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ: ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਕਾਰਾਂ, ਲੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੈਨਰ, ਭੜਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ
ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
Published : November 6, 2025 at 10:27 PM IST
ਤਰਨ ਤਾਰਨ: ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਤਰਨਤਾਰਨ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
"ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ? ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।" - ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ
ਉਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸੰਧੂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਮਾਂਝੇ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਕਮਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਭਾਣੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੀਟ ਤਰਨ ਤਰਨ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ।
ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ @ArvindKejriwal ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸੰਧੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੱਢਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ।— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) November 6, 2025
ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਤਰਨਤਾਰਨ… pic.twitter.com/HdRhc6dktt
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹੀ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ 6 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਪੰਜ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਾ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹਲਕੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਝੱਖੜ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਆਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਭਰਮੀਤ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।