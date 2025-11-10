ETV Bharat / state

ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਭਲਕੇ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ

ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਭਲਕੇ। ਜਾਣੋ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ।

Tarn Taran assembly by election
ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ (Etv Bharat)
ETV Bharat Punjabi Team

November 10, 2025

ਤਰਨਤਾਰਨ/ਹੈਦਰਾਬਾਦ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਹਲਕਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਲਕੇ (11 ਨਵੰਬਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ) ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਤਰਨਤਾਰਨ-21 ਦੇ ਕੁੱਲ 1,95,098 ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਸੀਟ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ), ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਅਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਵੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ।

ਕਿੰਨੇ ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 1,01,494 ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 92,240 ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 8 ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵੋਟਰ ਵੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਮਤਦਾਨ ਲਈ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੁੱਲ 222 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਮਤਦਾਨ ਦੀ ਵੈੱਬ ਕਾਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੌਣ-ਕੌਣ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ?

ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ। ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ 'ਆਪ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਉਹ (ਹਰਮੀਤ ਸੰਧੂ) ਮੁੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ। ਕਰਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ।

'ਆਪ' ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਬਾਰੇ

ਹਰਮੀਤ ਸੰਧੂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ-

  • ਸਾਲ 2002- ਆਜ਼ਾਦ ਪਾਰਟੀ
  • ਸਾਲ 2007 ਅਤੇ ਸਾਲ 2012 - ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
  • ਦੋ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ (CPS) ਰਹੇ।
  • ਸਾਲ 2017 ਅਤੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਮਿਲੀ।
  • ਜੁਲਾਈ, 2025 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣੇ।
  • ਹਰਮੀਤ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ।
  • ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕੀਨ ਹਨ ਹਰਮੀਤ ਸੰਧੂ।

ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਬਾਰੇ

  1. ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
  2. ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ।
  3. ਦਸੰਬਰ 2022, ਤੋਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ।
  4. ਹੁਣ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਚੋਣ।

ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ
TARN TARAN BY ELECTION 2025
BY ELECTION AAP CANDIDATE
PUNJAB BY ELECTION VOTING DAY
TARN TARAN ASSEMBLY BY ELECTION

