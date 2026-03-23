13 ਸਾਲ ਦੇ ਤਨੁਸ਼ ਜੈਨ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਨਾਮ, ਬਣਾਇਆ ਅਨੋਖਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

ਤਨੁਸ਼ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

Record holder Tanush Jain
ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਤਨੁਸ਼ ਜੈਨ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 23, 2026 at 8:56 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਤਨੁਸ਼ ਜੈਨ ਨੇ Industrial automation system ਨਾਲ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰੋਬਟਿਕਸ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਨੁਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਡੇਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਏਸ਼ੀਆ ਬੁਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਤਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਤਨੁਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੈ।

13 ਸਾਲ ਦੇ ਤਨੁਸ਼ ਜੈਨ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਨਾਮ (Etv Bharat)

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

  • Feeder Bot: ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ
  • Lifter Bot: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ
  • Separator Bot: ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਛਾਂਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ
  • Conveyor System: ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ
  • Counter System: ਆਈਟਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ
  • CCTV Surveillance: ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ
  • RFID System: ਸਮਾਰਟ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਲਈ

ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਨੁਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਸ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਝ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਉਦੋਗਿਕ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਵਿਜਰੋਬੋ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਜ ਏਆਈ ਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਨੁਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।

Record holder Tanush Jain
13 ਸਾਲ ਦੇ ਤਨੁਸ਼ ਜੈਨ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਨਾਮ (Etv Bharat)

ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ?

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਨੁਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਉਦੋਂ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੇਬਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਲੇਬਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਮਾਤਰ ਲੇਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪਰਪਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।'

Tanush Jain from Ludhiana
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਸ਼ਤਾਵਾਂ (Etv Bharat)

ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ

ਤਨੁਸ਼ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਏਸ਼ੀਆ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਲਈ ਬੜੀ ਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ 'ਤੇ ਪੜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਵੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ whizrobo ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

Tanush Jain from Ludhiana
ਤਨੁਸ਼ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ (Etv Bharat)

ਵਿਜ਼ਰੋਬੋ ਵੱਲੋਂ ਸਿਖਲਾਈ

ਨਕਸ਼ਤਾ ਵਰਮਾ ਵਿਜ਼ਰੋਬੋ ਦੀ ਐਮ. ਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਨੁਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਹ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਟੀਮ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਏਸ਼ੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਉਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।

