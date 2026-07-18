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ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਫਿਰੌਤੀ ਰੈਕੇਟ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਹੇਠ ਟਾਂਡਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ SHO ਨਾਗਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, FBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਪੋਲ

ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸੀ 4 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ, 16 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ।

GURINDERJIT SINGH NAGRA ARRESTED
ਫਿਰੌਤੀ ਰੈਕੇਟ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਹੇਠ ਟਾਂਡਾ ਦੇ SHO ਨਾਗਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ (ETV BHARAT,PUNJAB POLICE)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 18, 2026 at 1:09 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਟਾਂਡਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ SHO ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਗਰਾ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ FBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ। ਦਫ਼ਤਰ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ, ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

GURINDERJIT SINGH NAGRA ARRESTED
SHO ਨਾਗਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, FBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਪੋਲ (PUNJAB POLICE)



'16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ'

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ FBI ਦੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ SHO ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਹ ਕੇਸ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਇੱਕ IPS ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।


'ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਐਕਟ ਅਤੇ BNS ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ, ਨਾਗਰਾ ਮੁਅੱਤਲ'

ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਾਗਰਾ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਟਾਂਡਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ FIR ਨੰਬਰ 20, ਮਿਤੀ 16.01.2026 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 7, 13 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 308 ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਗਰਾ ਨੂੰ 17.07.2026 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਗਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ' ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

GURINDERJIT SINGH NAGRA ARRESTED
SHO ਨਾਗਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ (FBI)



'FBI ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਾਰਡ ਬਾਲ' 'ਚ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ'

ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ FBI ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਾਰਡ ਬਾਲ' ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ FBI ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। FBI ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਯਾਨਿ ਕਰੀਬ 3.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਕੇ ਟਾਂਡਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।




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ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ
ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
SHO ਨਾਗਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
FBI
GURINDERJIT SINGH NAGRA ARRESTED

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