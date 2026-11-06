ਦਿਵਾਲੀ 'ਤੇ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦਾ ਵਧਿਆ ਕ੍ਰੇਜ਼, ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਲੋਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਪਸੰਦ ਬਣੀਆਂ।
Published : November 6, 2026 at 6:33 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਪਸੰਦ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸੈਕਟਰ-22 ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਥੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਬਣੀਆਂ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ
ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਦਿਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਮਠਿਆਈਆਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੈਕਟਰ-22 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੈਕਟਰ-22 ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮਠਿਆਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਆਏ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਜਾਵਟ ਦਾ ਸਾਮਾਨ
ਸੈਕਟਰ-22 ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਇਸ ਵਿਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਠਿਆਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਜਾਵਟ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ
ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਸੈਕਟਰ-22 ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।