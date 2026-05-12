ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ PM ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਵਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੁੱਸੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ? ਸਵਰਨਕਾਰ ਸੰਘ ਦੀ PM ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ !

ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਸੋਨਾ ਤੱਕ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਵਰਨਕਾਰ ਸੰਘ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 12, 2026 at 7:53 PM IST

ਬਠਿੰਡਾ: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁੰਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਵਰਨਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਸਵਰਨਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇ, ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਵਰਨਕਾਰ ਸੰਘ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਬਵਾਲ!

ਸਵਰਨਕਾਰ ਸੰਘ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਵਰਨਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦਾ ਬੋਝ ਸਿਰਫ ਸਵਰਨਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੀ ਉਠਾਵੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਵਰਨਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ "ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅੜਚਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰੀਗਰ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਸਮੇਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੱਟ ਵੱਜਣੀ ਹੈ।"

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ’ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਵਰਨਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਨੇ ਉੱਪਰ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 5% ਮੇਕਿੰਗ ਚਾਰਜਸ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਜੀਐਸਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲੇਗੀ ਉਥੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਇਹ ਅਪੀਲ

ਸਵਰਨਕਾਰ ਸੰਘ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨਾ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵਜੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਹਲਾਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨਾ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਚ ਸਕੇ।

ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ

ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਸਾਬੂਦੀਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕਾਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਮਾਤਰ 20% ਕੰਮ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।"

