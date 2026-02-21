ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਕਲਾ ਬਣੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਲੱਗਭਗ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਟਾਲ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਨਣਗੇ।
Published : February 21, 2026 at 4:27 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਵ- ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਗਤ ਹੱਥ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਲਾ ਕਿਰਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਅਵਾਰਡੀ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਟਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਭੋਜਣ ਦੇ ਸਵਾਦ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੇਲਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੀਵੰਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ।
"ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਾਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ।" -ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਸ਼ਾ, ਮੇਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ
ਖੁਦ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ
ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੂਰਤੀ ਕਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਕਿਸ਼ਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਪੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਦਾਦਾ ਪਰਦਾਦਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਖੁਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਮੂਰਤੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹਨ। ਕਿਸ਼ਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿੱਟੀ ਜੋ ਕਿ ਗੰਗਾ ਜੀ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੁਰਾਤਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਉਜਾਗਰ
ਕਿਸ਼ਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਥੀਮ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
"ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੀ ਕੰਮ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਸਮਾਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" - ਕਿਸ਼ਤ ਸਿੰਘ, ਮੂਰਤੀਕਾਰ
ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਰਥਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਸ਼ਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।