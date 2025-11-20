ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ! ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੜਤਾਲ

ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ! ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੜਤਾਲ
ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : November 20, 2025 at 6:40 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ: ਬੀਤੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਣੇ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਜ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਹੜਤਾਲ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੋਹੀਣੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਠੇਕਾ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹੀ 70 ਲੱਖ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ 3000 ਤੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਕਨ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।'
'ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਜ਼'
ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੋਹਿਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ 70 ਲੱਖ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੁਣ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ , ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਖਜੱਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਦਫਤਰ ਤੋਂ 200 ਤੋਂ ਢਾਈ ਸੌ ਤੱਕ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ! ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਨੁੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਚੋਂ ਕਢੱਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈਆਂ ਨੂੂੰ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਤੀਰਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।'
ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਨਾਗਰਿਕਤਾ/ਪਛਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ (ਨਵਾਂ, ਰੀਨਿਊਅਲ) ਲਰਨਰ ਲਾਈਸੈਂਸ, ਆਰਸੀ (RC) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮ, ਵਾਹਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ, ਨੋ–ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (NOC), ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਅਪਾਹਿਜ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਆਸ਼ਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (EWS) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਗੈਰ-ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (Character / PCC– ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਵੇ), ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ, e-Stamping, RTI ਅਰਜ਼ੀ ਭਰਨਾ, ਮਨਰੇਗਾ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ।
ਫਾਰਮ, ਨੋਟਰੀ, ਐਟੇਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮਦਦ, ਆਦਿ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸੌਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਤਹਿ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।