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ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਡਰੋਨ? ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਪੁਲਿਸ, ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।

Gurdaspur border village Pakistani drone recovered
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰੋਨ ਬਰਾਮਦ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 1, 2026 at 10:59 PM IST

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ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਸਬੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਖੋਕੇ ਮਹਿਮਾਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰੋਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (ETV BHARAT)

ਡਰੋਨ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ?

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਥਾਣਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ SHO ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਖੋਕੇ ਮਹਿਮਾਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ।"

Gurdaspur border village Pakistani drone recovered
ਡਰੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ (ETV BHARAT)

"ਇਹ ਟੀਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ।ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਡਰੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।"- ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ,SHO

Gurdaspur border village Pakistani drone recovered
ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਡਰੋਨ? (ETV BHARAT)

ਡਰੋਨ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।"

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ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਰੋਨ ਬਰਾਮਦ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰੋਨ ਬਰਾਮਦ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਖੇਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰੋਨ
GURDASPUR DRONE RECOVERED

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