ETV Bharat / state

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਸ਼ੱਕੀ ਡਰੋਨ, ਮੱਚਿਆ ਹੜਕੰਪ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ

ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਡਰੋਨ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹੜਕੰਪ ਮੱਚ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

Suspicious drone found Jalandhar school
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸ਼ੱਕੀ ਡਰੋਨ (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 3, 2026 at 6:41 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਜਲੰਧਰ: ਆਦਮਪੁਰ ਹਲਕੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰੀਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਡਰੋਨ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮੱਚ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਡਿੱਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨਿਰਮਲ ਰਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸ਼ੱਕੀ ਡਰੋਨ (ETV BHARAT)

ਡਰੋਨ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ

ਸਰਪੰਚ ਨਿਰਮਲ ਰਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਆਦਮਪੁਰ ਥਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਡੀਐਸਪੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।

ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਡਰੋਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ,ਇਸਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ।

ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ

ਡੀਐਸਪੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਕੂਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਡਰੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਡਰੋਨ ਸੀ, ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਡਰੋਨਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਫੌਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।" ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਪੁਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਰੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ,ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

TAGGED:

SUSPICIOUS DRONE HARIPUR SCHOOL
SUSPICIOUS DRONE FOUND JALANDHAR
HARIPUR FIRING RANGE
ਹਰੀਪੁਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਡਰੋਨ
SUSPICIOUS DRONE FOUND JALANDHAR

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.