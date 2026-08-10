ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਜ ਹੋਟਲ 'ਚ ਸ਼ੱਕੀ ਯੰਤਰ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਮੱਚਿਆ ਹੜਕੰਪ, ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਇਆ ਘੇਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿੱਚ ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਦੇ ਲਾਅਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਯੰਤਰ ਮਿਲਿਆ। ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, QRT ਅਤੇ ਬੰਬ ਸਕੁਐਡ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ।
Published : August 10, 2026 at 7:20 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਸਥਿਤ ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ। ਹੋਟਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਅਨ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ QRT ਅਤੇ ਬੰਬ ਸਕੁਐਡ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੁਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਟੀਮ (ਕਿਊਆਰਟੀ), ਬੰਬ ਸਕੁਐਡ, ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਹੋਟਲ ਲਾਅਨ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਡਿਵਾਈਸ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬੰਬ ਸਕੁਐਡ ਟੀਮਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵਾਈਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੋਟਲ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਾਅਨ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਯੰਤਰ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।"
ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ
ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤੂ, ਬੈਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਛੂਹਣ ਜਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 112 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹੱਸ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬੰਬ ਸਕੁਐਡ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੱਕੀ ਯੰਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹੋਟਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।