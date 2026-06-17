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ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ: ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ 25 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੜ੍ਹੋ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ...

Supreme Court strict Education Act
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ (ETV Bharat gfx)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 17, 2026 at 5:05 PM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ: ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ EWS ਯਾਨੀ ਇਕੋਨਮੀਕਲ ਵਿਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 25 ਫੀਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਿਛੜੀ ਹੋਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਝੁੱਗੀ-ਝੋਪੜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰੀਓਮ ਜਿੰਦਲ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ (ETV Bharat)

ਕੀ ਹੈ EWS ?

EWS (Economically Weaker Section) ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ (General) ਵਰਗ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ (SC/ST/OBC) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ (Quota) ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Supreme Court strict Education Act
ਝੁੱਗੀ-ਝੋਪੜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰੀਓਮ ਜਿੰਦਲ (ETV Bharat)

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ...

ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਂਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਲਾਨਾ ਐਵਰੇਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ 25 ਫੀਸਦੀ ਇਸਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿਛੜੀਆ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ EWS ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕੁੱਲ 19,243 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 437 ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 7589 ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਹਨ ਅਤੇ 12 ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਿਓਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੋਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਡੋਟ ਕੋਮ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਅਤੇ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁੱਲ 7589 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।

Supreme Court strict Education Act
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲ (ETV Bharat info)

ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ?

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਦੋਵਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ...

Supreme Court strict Education Act
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲ (ETV Bharat info)

ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ

2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਏ ਅਤੇ ਇਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਮਾਈਨਰ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।


ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ

ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਵਿਆਂਗਪਣ ਤੋਂ ਉਹ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾਖਲੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਛੋਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

Supreme Court strict Education Act
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (ETV Bharat info)

ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ...

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਗਭਗ 300 ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 7500 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Supreme Court strict Education Act
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (ETV Bharat)

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਡੀ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਈਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ 25 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

Supreme Court strict Education Act
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (ETV Bharat info)

ਸਿੱਖਿਆ ਸਭ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ...

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਪ ਬਹੁਤ ਵੱਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਜਰੂਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਭ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਖਫਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਜਰੂਰ ਗੌਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Supreme Court strict Education Act
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ (ETV Bharat)

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਟਵੀਟ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਾਖਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।"

Supreme Court strict Education Act
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ (ETV Bharat)

ਸਿੱਖਿਆ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਝੁੱਗੀ-ਝੋਪੜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰੀਓਮ ਜਿੰਦਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਲ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਕਟ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਕਿ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 25 ਫੀਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਖਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।"

"ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 25 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 5000 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ 500 ਰੁਪਏ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈ ਫੀਸਾ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੈਪ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"-ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰੀਓਮ ਜਿੰਦਲ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ

ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰੀ

ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰੀਓਮ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਪਰਨਾ ਤਿਵਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਲਮ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਕਚਰਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।" ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

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