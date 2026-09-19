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ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 147A ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ; ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 147A ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕੀ।

Income Tax Act Section 147A
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਮਾਮਲਾ (IANS)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 19, 2026 at 11:57 AM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 147A ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੀ-ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 3 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੀਆਂ।"

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ?

ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ, 2026 ਰਾਹੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸੋਧ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਤੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ 147A ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, 19(1)(g) ਅਤੇ 265 ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 148 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਅਤੇ ਫੇਸਲੈੱਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹ ਦਲੀਲ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿਬਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਚਾਹਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧਾਰਾ 147A ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਫੇਸਲੈੱਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀ— "ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 147A ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਾਰਾ 147A ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੈਂਡਮਾਈਜ਼ਡ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਪੈਡਿੰਗ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੇਸਲੈੱਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

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HIGH COURT ORDER ON INCOME TAX ACT
SC ON HIGH COURT ORDER
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 147A
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
INCOME TAX ACT SECTION 147A

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