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ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ, ਰੈਗਿੰਗ ਹੈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ; ਹੋਵੇਗਾ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ

SC ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ, ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਵੇਖੋ ਇਹ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ

Supreme Court strict action against ragging
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੈਗਿੰਗ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤੀ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 3, 2026 at 6:39 PM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ: ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਰੈਗਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੈਗਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਇਆ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਨਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਗਿੰਗ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੁਰਮ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਜੂਨੀਅਰ ਨਾਲ ਰੈਗਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਉਸ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਐਂਟੀ ਰੈਗਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀਪੀ ਸੇਠੀ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ (Etv Bharat)

ਰੈਗਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ?

  • ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਰਵੱਈਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਜਾਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਰਵੱਈਆ ਨੂੰ ਰੈਗਿੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
  • ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬਦਮਾਸ਼ ਪੂਰਨ ਜਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁੱਸਾ, ਝੁੰਝਲਾਹਟ, ਤਕਲੀਫ਼, ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
  • ਕਿਸ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਜਾਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ।
  • ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੈਗੁਲਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਉਲਝਣ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
  • ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ।
  • ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਜਬਰਨ ਵਿੱਤੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਜਸਤੀ ਖਰਚ ਕਰਾਉਣਾ।

ਵੱਕਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

  • ਸੈਕਸੁਐਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਸਮਲੈਂਗਿਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਸਟ੍ਰੀਪਿੰਗ (ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ), ਜਬਰਨ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਭੱਦੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
  • ਬੋਲੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ, ਈਮੇਲ, ਪੋਸਟ, ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਪੂਰਨ ਕੰਮ ਜਾਂ ਬਦਸਲੂਕੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰਿਏ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਕ੍ਰਿਏ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
  • ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਪਾਵਰ, ਅਥਾਰਿਟੀ ਜਾਂ ਸੁਪੀਰਿਅਰਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Supreme Court decision against ragging
ਰੈਗਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ (ugc website)

ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਮਦਦ?

  • ਮੈਂ ਨਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ/ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀ ਇਕੱਲੇ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ।
  • ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਬੋਝ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਗਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਾਡੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
  • ਅਸੀਂ ਰੈਗਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ 1800 180 5522 ਫੋਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ helpline@antiragging.in ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  • ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ -ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
  • ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰੈਗਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਿਰਫ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਗਿੰਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ਰਜ ਹੈ।
  • ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਰੈਗਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Supreme Court decision against ragging
ਰੈਗਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤੀ (ugc website)

ਰੈਗਿੰਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਰੈਗਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਉਣ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਜਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਐਂਟੀ ਰੈਗਿੰਗ ਕਮੈਟੀ ਉਚਿਤ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਰੈਗਿੰਗ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐਂਟੀ-ਰੈਗਿੰਗ ਦਸਤਾ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਐਂਟੀ ਰੈਗਿੰਗ ਕਮੈਟੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਐਂਟੀ-ਰੈਗਿੰਗ ਦਸਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ...

  • ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ।
  • ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ/ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਫੇਲੋਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • ਟੈਸਟ/ਪਰੀਖਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰਨਾ।
  • ਨਤੀਜਾ ਰੋਕਣਾ।
  • ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਠਕ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਾਂ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲਾਂ ਵਿਚ ਸੰਸਧਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ।
  • ਹੋਸਟਲ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ /ਨਿਸ਼ਕਾਸਨ।
  • ਪਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ।
  • ਇੱਕ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਮੈਸਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ।
  • ਸੰਸਥਾਨ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਕਾਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨਿਰਦਿਸ਼ਟ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਨਾ ਦੇਣਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ

ਡਾਕਟਰ ਵੀਪੀ ਸੇਠੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਹੈਡ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੀਏਯੂ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਗਿੰਗ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਐਂਟੀ ਰੈਗਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਵੀ ਨੇ, ਰੈਗਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਗਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

Supreme Court orders implementation of UGC rules against ragging
ਰੈਗਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਵਧਾਨ (ugc website)

"ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ"

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਹੀ "ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗਿੰਗ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਕਾਲਜ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।"

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SC DECISION AGAINST RAGGING
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੈਗਿੰਗ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤੀ
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