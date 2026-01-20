ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਦੋ ਵਾਰ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੰਨੀ
ਸੰਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਐਮਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ।
Published : January 20, 2026 at 1:13 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਨੀ ਸਿੰਘ ਐਮਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੰਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2 ਵਾਰ ਕੌਂਸਲਰ ਰਿਹਾ ਸੰਨੀ
ਪਿਤਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨੀ ਦੋ ਵਾਰ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।" ਸੰਨੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2018 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋ ਵਾਰ ਕੌਂਸਲਰ ਚੁਣਿਆ ਗਏ।
ਸਟਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਨੀ
ਸਾਲ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਨੀ ਸਟਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਸ ਨੇ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿੰਮ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਨੀ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਅਤੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ।
ਹੁਣ ਐਮਪੀ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਨੀ
ਫਿਰ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੰਨੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਐਮਪੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਉਣ।