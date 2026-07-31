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ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਿੰਡ ਖਾਲੜਾ

ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਦਿੱਤੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ।

Sunil Rathore tributes to jaswant singh khalra
ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ... (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 31, 2026 at 10:49 AM IST

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ਤਰਨ ਤਾਰਨ: ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਜੀਵਨੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਲਖਾ ਨੇੜਲੇ ਪਾਣੀਪਤ (ਹਰਿਆਣਾ) ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਠੌਰ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਖਾਲੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਮਿਹਨਤ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਠੌਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ।"

ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਿੰਡ ਖਾਲੜਾ (ETV Bharat)

18 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ, ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਪਿੰਡ ਖਾਲੜਾ

ਸੁਨੀਲ ਰਠੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਜਾਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਖਾਲੜਾ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਸ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੁਕਦੇ ਹੋਏ ਕਰੀਬ 18 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਲੜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।"

ਖਾਲੜਾ ਪਹੁੰਚਣ ਉਪਰੰਤ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਠੌਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਬੁੱਤ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ।

Sunil Rathore tributes to jaswant singh khalra
ਸੁਨੀਲ ਰਠੌਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ੍ਹਿਆ ਖਾਸ ਬੋਰਡ (ETV Bharat)

ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਬੋਰਡ

ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਨੀਲ ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬੋਰਡ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਆਏ। ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਰਠੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।"

ਖਾਲੜਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ

ਖਾਲੜਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨੀਲ ਰਠੌਰ ਦੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਖਾਲੜਾ ਆਏ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਪਲਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Sunil Rathore tributes to jaswant singh khalra
ਪਿੰਡ ਖਾਲੜਾ ਪਹੁੰਚਣ ਉੱਤੇ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਠੌਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ (ETV Bharat)

3 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਓ ਸੁਨੀਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਸੁਨੀਲ ਰਠੌਰ ਵਿਆਹਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਹਨ। ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 45 ਕੁ ਸਾਲ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਨੀ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿ ਨਾ ਜਾਓ, ਇੰਨਾ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇਗੀ। ਪਰ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੱਦ ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਅਰੰਭੀ ਅਤੇ ਜੋ ਖਾਲੜਾ (ਪੰਜਾਬ) ਆ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਉਹ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। -ਸੁਨੀਲ ਰਠੌਰ

ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਮੰਡੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਪਿੰਡ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਨੀਲ ਰਠੌਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਦ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ, ਮੇਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਦ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕਰੀਬ 450 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਖਾਲੜਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ।"

ਸਿੱਖਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਸੁਨੀਲ ਰਠੌਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਘਰਿਆਲਾ, ਸਕੱਤਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਮੀਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਠੌਰ ਨੂੰ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਈ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ, ਸੁਖਜੀਤ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੋਧਪੁਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਅਮੀਸ਼ਾਹ, ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ, ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ, ਡਾ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹੈਪੀ ਖਾਲੜਾ, ਬਾਬਾ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੋਹਤਬਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

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ਫ਼ਿਲਮ ਸਤਲੁਜ
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