100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੇਂਟਰ ਬਣਿਆ ਲੱਖਪਤੀ, ਕਲੇਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਟਿਕਟ, ਜਾਣੋ ਫੇਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਇਨਾਮ
ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਇੱਕ ਪੇਂਟਰ ਦੀ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ।
Published : November 11, 2026 at 6:29 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਾਟਰੀ ਖਰੀਦਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਨਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪੇਂਟਰ ਦੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਿਮਸਤ ਬਦਲ ਗਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਲੋਟਰੀ ਤੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪੇਂਟਰ ਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡੀਅਰ ਲਾਟਰੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਮੇਤ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੇਂਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਟਰੀ ਜੇਤੂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅਤੇ ਕੇਕ ਕੱਟ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਖਰਾਬ
ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਟਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਆਪਣੀ ਲੋਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲਾਟਰੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਲਾਟਰੀ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਪਈ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਾਟਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਸਕੈਨਰ ਕੋਡ ਸਹੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ।
"ਮੈਂ ਪੇਂਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਦੇ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਚਮਕ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ।"- ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਾਟਰੀ ਜੇਤੂ
ਲਾਟਰੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਟਰੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ, "ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਟਿਕਟ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।"
ਇਸ ਵੀਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਟਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਕੈਨਰ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਡੀਅਰ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਾਮ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।- ਲਾਟਰੀ ਵਿਕਰੇਤਾ
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