ETV Bharat / state

5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਘਰ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਮੌਤ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਸਰਿਆ ਮਾਤਮ

ਮੋਗਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

MOGA BOY DIES IN CANADA
5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਮੌਤ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 30, 2026 at 7:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਮੋਗਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਖਾਣਵੱਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਆਈ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਖਾਣਵੱਧ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 25 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।

5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਮੌਤ (Etv Bharat)

5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸਰਪ੍ਰਾਇਜ਼

ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਹੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਆ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

'ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ'

ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਈ। ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।'

ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਦੇ ਮੰਮੀ, ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਹੁਣ ਕਦੇ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। -ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾ

'ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ'

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਭੇਜਣ। ਬੇਟੇ ਦੀ ਡੈੱਡਬਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 10-15 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਡੈੱਡਬਾਡੀ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

'ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ'

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੱਸ ਬੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਈ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੇਜ ਕੇ ਤੜਫਣ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈੱਡਬਾਡੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

TAGGED:

PUNJABI BOY DIES IN CANADA
ਪੰਜਾਬੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤ
SUKHWINDER SINGH DIES IN CANADA
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤ
MOGA BOY DIES IN CANADA

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.