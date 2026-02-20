ETV Bharat / state

ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਧੀ: ਬੋਲੇ- ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਇਆ ਦਾਖਲਾ

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

Sukhpal Khaira targets CM Mann
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ 'ਦਾਖ਼ਲਾ' (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 20, 2026 at 6:27 PM IST

|

Updated : February 20, 2026 at 6:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਧੀ ਨਿਆਮਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਆਮਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਿਆਮਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਦੀ ਐਡਮੀਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈ ਫਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਸਕੂਲ ਸਟਰਾਬੇਰੀ ਫੀਲ਼ਡਜ਼ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਅਕਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਐਡਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।


ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਧੀ ਨਿਆਮਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਦੀ ਐਡਮੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਪੇਟੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਤੰਜ਼ ਭਰੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਕਸਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਅਨਾ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'


'ਆਪ' ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜਾਉਣ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ।

Last Updated : February 20, 2026 at 6:35 PM IST

TAGGED:

CM MANN DAUGHTER NIYAMAT KAUR MANN
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਧੀ ਨਿਆਮਤ ਕੌਰ
CM MANN DAUGHTER ADMISSION
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਦਾਖਲਾ
SUKHPAL KHAIRA TARGET CM MANN

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.