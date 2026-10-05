ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਚਾ ! ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ FIR, ਹਟਵਾਏ ਵੀਡੀਓ
ਗਾਇਤਰੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੁਲੱਥ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ।
Published : October 5, 2026 at 4:04 PM IST|
Updated : October 5, 2026 at 4:11 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਭੁਲੱਥ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
जब @AamAadmiParty सरकार मुझसे तार्किक रूप से नहीं लड़ पाती तो झूठे मुकदमों और पुलिस का सहारा लेती है! Gayatri Bishnoi को लेकर मेरे दो वीडियो पर गुपचुप FIR दर्ज करवाकर AAP ने वे वीडियो हटवा दिए हैं-खैहरा @SachinPilot @INCIndia @INCPunjab @IYC @IYCPunjab @BhagwantMann @AamAadmiParty— Sukhpal Singh Khaira (@SukhpalKhaira) October 4, 2026
ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, "ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਾਇਤਰੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ-ਮੋਟਰਾਂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।"। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਗੁਪਤ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗ, ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।" ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਉਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਬੀਐਨਐਸ 2023 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 75 (1)(iv), 75 (3), 79, 351, 61 ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 67 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਥਾਣਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ (ਐਕਸ) ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ (ਐਕਸ) ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਗਾਇਤਰੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਬਾਰੇ ਜੋ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।"। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ (ਐਕਸ) ਨੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ, ਪਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹਟਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਏ।
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਇਸ ਕਥਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੜਕ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।
ਗਾਇਤਰੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਕੋਠੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਵਿਧਾਇਕ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਇਤਰੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ।"
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੱਤਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਗੁਪਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।