ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਡੇਢ ਮਿੰਟ 'ਚ ਕੀਤਾ ਚਿੱਤ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਪਹਿਲਾਵਾਨ ਨੂੰ ਸੁਖਮਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ।

WRESTLING COMPETITION IN AMRITSAR
ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਸੁਖਮਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਡੇਢ ਮਿੰਟ 'ਚ ਕੀਤਾ ਚਿੱਤ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 9, 2026 at 9:38 PM IST

2 Min Read
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਮਾਲੀ ਝੰਡੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਰਫਾਨ ਇਰਾਨ ਅਖਾੜਾ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਤੇ ਸੁਖਮਨ ਕੋਹਾਲੀ ਭਲਵਾਨ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਨੋਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜੀ। ਇਸ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੁਖਮਨ ਕੋਹਾਲੀ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ।

ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਸੁਖਮਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਡੇਢ ਮਿੰਟ 'ਚ ਕੀਤਾ ਚਿੱਤ (Etv Bharat)

"ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ"

ਇਸ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਘਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਅਖਾੜੇ, ਕਬੱਡੀ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, ਫੁਟਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆਦਿ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।

"ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਰਾਉਂਡ ਪਹੁੰਚੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੇਡ ਜਰੂਰ ਸਿਖਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ।" -ਸੁਖਮਨ ਕੋਹਾਲੀ, ਜੇਤੂ ਪਹਿਲਵਾਨ

WRESTLING COMPETITION IN AMRITSAR
ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਪਹਿਲਵਾਨ (Etv Bharat)

"ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ"

ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੁਖਮਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਚੀ ਵਧਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

