CM ਜੈਸਲਮੇਰ 'ਚ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲ ਰਹੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

CM ਜੈਸਲਮੇਰ 'ਚ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲ ਰਹੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ।
Published : April 16, 2026 at 6:41 PM IST
ਖੰਨਾ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਖੰਨਾ ਪੁੱਜੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਦੇਖੀ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
'ਸੀਐਮ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਮੌਜਾਂ'
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਰਹੂਮ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਸਲਮੇਰ 'ਚ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰਾਹਤ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
'ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ'
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਘਟੀਆ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਟੀਆ ਬਾਰਦਾਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੀ-ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬੋਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਡੀ-ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਉਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹਨ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਸੰਖਿਆ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੀਟਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਧਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।