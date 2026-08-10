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"ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਚੈਲੈਂਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ", ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Sukhbir Badal challenges Kejriwal
ਸੰਵਾਦ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 10, 2026 at 3:57 PM IST

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ਬਠਿੰਡਾ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਐਸਓਆਈ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਬਾਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿੰਗ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ/ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚੈਲੈਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ (ETV Bharat)

"'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਬਾਹ"

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"

"ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ"

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

Sukhbir Badal challenges Kejriwal
ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। (ETV Bharat)

ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਖੁੱਲੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓ, ਕਰ ਲਈਏ ਡਿਬੇਟ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਓ, ਓਪਨ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ 10 ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਵੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੀ 'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੂਗਾ। ਕੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਏਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ?"

"ਇਹ ਦੋਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਚੈਂਲੈਂਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਥਾਂ ਚੁਣ ਲਵੇ, ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਏ।" - ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆ ਕਿਹਾ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਰਹੇ।"

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