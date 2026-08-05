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ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਦਿਲ ਅਤੇ ਲੀਵਰ, ਹੱਕੇ-ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਡਾਕਟਰ

ਮਰੀਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

Successful surgery performed on a person in Jagraon despite their heart and liver being on opposite sides
ਦਿਲ ਅਤੇ ਲੀਵਰ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਤਾ ਸਫਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 5, 2026 at 12:51 PM IST

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ਜਗਰਾਓਂ: ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਅਤੇ ਲੀਵਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ, ਪਰ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫੂਡ ਪਾਇਪ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਰੀਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਰੀਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਰੀਜ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)

ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਮਰੀਜ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੇਰੀ ਪੱਥਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਈ ਪਰ ਸਭ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

"ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਪੱਥਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਗਏ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਅਤੇ ਲੀਵਰ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਭ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹਨ।"- ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਮਰੀਜ ਦੀ ਪਤਨੀ

ਮਰੀਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ

ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਸ਼ੂ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਮਰੀਜ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੱਸੋਵਾਲ ਕੁਲਾਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਫੂਡ ਪਾਇਪ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਦਿਲ ਅਤੇ ਲੀਵਰ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਥਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਰੀਜ ਦਾ ਪੂਰੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਰੀਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਰੀਜ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

"ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 50 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਗਰਾਓਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 51 ਕੇਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ।"- ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਸ਼ੂ ਗੁਪਤਾ

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TAGGED:

ਦਿਲ ਅਤੇ ਲੀਵਰ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ
HEART AND LIVER OPPOSITE SIDES
ਜਗਰਾਓਂ ਖਬਰ
JAGRAON SUCCESSFUL SURGERY
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