ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਅੱਜ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ...
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਾਲੰਦਾ ਦੇ ਕਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮੌਰਿਆ ਹੁਣ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : January 11, 2026 at 8:03 PM IST
ਰਿਪੋਰਟ: ਮਹਿਮੂਦ ਆਲਮ
ਨਾਲੰਦਾ (ਬਿਹਾਰ): ਨਾਲੰਦਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮੌਰਿਆ (65), ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੱਛੀ ਵਪਾਰੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਕਵਿੰਦਰ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ, ਪਰ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਉਸਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋਖ਼ਮ ਲਿਆ, ਜੋ ਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਵਿੰਦਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ
ਨੁਰਸਰਾਏ ਬਲਾਕ ਦੇ ਚਾਰੂਈਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਕਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮੌਰਿਆ, ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਸੋਮਾਰੀ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਕਾਲਜ (ਕੇਐਸਟੀ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ। ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ।
ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ
ਕਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਲੂ, ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ। ਅੱਜ, ਉਹ 4 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲਗਨ ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਲਾਨਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਫ਼ਤ ਨੇ ਬਦਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
ਕਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨੁਕਸਾਨ। ਸਾਲ 2000 ਦੇ ਆਸਪਾਸ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੋਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਕਸਰ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਟੋਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬਿਘਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਚਾਰ ਏਕੜ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ
ਉਸਨੂੰ 2006 ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ, ਕਵਿੰਦਰ ਸਮੇਤ 40 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਪੰਤਨਗਰ ਤੋਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
"ਇੱਕ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਦੀ ਮੱਛੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 70 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਲਾਅ ਵਿੱਚ ਛੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਪਾਲਦਾ ਹਾਂ: ਰੋਹੂ, ਕਟਲਾ, ਨੈਨੀ (ਭਾਰਤੀ), ਸਿਲਵਰ ਕਾਰਪ, ਗ੍ਰਾਸ ਕਾਰਪ, ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਕਾਰਪ (ਵਿਦੇਸ਼ੀ)। ਫੀਡ ਲਈ, ਮਹਿੰਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਫੀਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਂ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਛਾਣ, ਤੇਲ ਦਾ ਕੇਕ, ਗੁੜ ਅਤੇ ਖਮੀਰ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਲੈਂਕਟਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਛੀਆਂ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਚਣਯੋਗ ਭੋਜਨ ਹੈ।" - ਕਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮੌਰਿਆ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ, ਨੂਰਸਰਾਏ
ਤਲਾਅ ਦੁਆਲੇ ਸੋਲਰ ਵਾੜ
ਨੀਲਗਾਈ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਲਾਅ ਦੁਆਲੇ ਸੋਲਰ ਵਾੜ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਲਕਾ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੀਲਗਾਈ ਅਤੇ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੋਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
ਕਿਸਾਨ ਕਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਨਸਪਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ. ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਦੋਵੇਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ, ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨਫੋਸਿਸ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
ਆਮ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ
ਕਵਿੰਦਰ ਆਮ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਖੇਤ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 7 ਤੋਂ 9 ਫੁੱਟ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ 5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਲਾਅ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਚੂਨਾ ਅਤੇ ਅਲਸੀ ਦੇ ਕੇਕ ਦਾ ਘੋਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਲਾਅ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਹੂਆ ਕੇਕ, ਚੂਨਾ, ਗੋਬਰ ਖਾਦ, ਜਾਲ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਫੀਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।