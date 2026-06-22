ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੀ 'ਸੰਕਲਪ' ਸੰਸਥਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਚੋਣ
ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : June 22, 2026 at 6:00 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸੰਕਲਪ ਸੰਸਥਾ 1986 ਤੋਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਸਕਣ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 21 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ?
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 21 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
- ਸਿਮਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਪਟਿਆਲਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ 15
- ਦੀਪਾਂਸ਼ੂ ਜਿੰਦਲ ਮੋਗਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ 38
- ਰਸਸਨੀਤ ਕੌਰ ਪਟਿਆਲਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ 51
- ਸਚਿਨ ਦੱਤ ਬਠਿੰਡਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ 56
- ਜਯੰਤ ਗਰਗ ਪਟਿਆਲਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ 64
- ਸੁਨਾਵਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੈਂਕ 76
- ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਬਠਿੰਡਾ ਰੈਂਕ 111
- ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਸਿੰਗਲਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਰੈਂਕ 122
- ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨਸਾ ਰੈਂਕ 136
- ਸਾਰਾਬਰਜ ਸਿੰਘ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰੈਂਕ 201
- ਅਨੁਸ਼ਾ ਜੈਨ ਸੰਗਰੂਰ ਰੈਂਕ 251
- ਅਮਨ ਅੂਲ ਮੋਹਾਲੀ ਰੈਕ 295
- ਪ੍ਰਿਥਿਕ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 295 ਰੈਂਕ
- ਪ੍ਰਿੰਸ ਸੇਠੀ ਪਟਿਆਲਾ ਰੈਂਕ 33
- ਹਰਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸੋਡੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਂਕ 385
- ਜਪਲੀਨ ਕੌਰ ਰੋਪੜ 388 ਰੈਂਕ
- ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮੋਹਾਲੀ ਰੈਂਕ 422
- ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਗਰਗ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੈਂਕ 479
- ਅਨੰਨਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿਤ 53
- ਕੰਵਰਪਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰੈਂਕ 605
- ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰੈਂਕ 734
ਸੰਕਲਪ ਸੰਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਕਲਪ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਂਕ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਸੰਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਹਨ।
'ਸੰਕਲਪ' ਦਾ ਟੀਚਾ
ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਚੰਗੇ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ 8000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ, ਆਈਏਐਫ, ਅਤੇ ਆਈਆਰਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ।"
ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸੰਕਲਪ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।"