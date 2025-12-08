ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਮਾਲ, ਬਣਾਇਆ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰੋਬੋਟ
ਰੋਬੋਟ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
Published : December 8, 2025 at 9:18 PM IST
ਮਾਨਸਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਰੋਬੋਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਜਾਰਵਿਸ (JARVIS) ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰੋਬੋਟ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਰੋਬੋਟ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੋਬੋਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੋਬੋਟ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਇਆ ਖਰਚ
6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਟਲ ਟਿੰਕਰਿੰਗ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੋਬੋਟ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੁੱਕ ਵਾਲਾ ਇਹ ਰੋਬੋਟ ਮਹਿਜ਼ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਇਹ ਰੋਬਿਟ ਅਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਰੋਬੋਟ ਨੂੰ ਏਆਈ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ-ਬਰਨਾਲਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਰੋਬੋਟ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ?" ਰੋਬੋਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਾਰਵਿਸ (JARVIS) ਹੈ।"
"ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਬੋਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਟੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਮ ਜਾਰਵਿਸ (JARVIS) ਆਇਰਨ ਮੈਨ (Iron Man) ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਏਆਈ ਰੋਬੋਟ ਸੀ ਇਸਦਾ ਨਾਂ ਜਾਰਵਿਸ (JARVIS) ਸੀ।ਇਸ ਰੋਬੋਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਹੈ ਜੋ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰੋਬੋਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੋਬੋਟ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਇਸ ਰੋਬੋਟ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।"- ਵਿਦਿਆਰਥਣ
ਕਮਾਂਡ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰੋਬੋਟ
ਰੋਬੋਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਸ ਰੋਬੋਟ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਬਟ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਰੋਬੋਟ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਏ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਕੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਬੋਟ ਘਰ ਦੇ ਪੱਖੇ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਘਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਰੋਬੋਟ
ਰੋਬੋਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਹ ਰੋਬੋਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਦਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਬੋਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੇਕਰ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਬੋਟ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਂਸਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
"ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਲਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਟਲ ਟਿੰਕਰਿੰਗ ਲੈਬਜ਼ (ATLs) 2016 ਤਹਿਤ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਬ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੈਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਸਕੇ।"- ਅਧਿਆਪਕ
ਅਟਲ ਟਿੰਕਰਿੰਗ ਲੈਬਜ਼ (ATLs) 2016 ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅਟਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ (AIM) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਬਾਂ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਉੱਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖੁਸ਼
ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲਜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇ।"