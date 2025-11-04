ETV Bharat / state

ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਰੱਖਣ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ: ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਐਡਵਾਈਜਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 4, 2025 at 3:35 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 2518 ਮਾਮਲੇ ਇਸਰੋ ਯਾਨੀ ਸੈਟਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਚਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਤਰਨ ਤਰਨ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 57 ਮਾਮਲੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਕਵਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਵੱਧ ਰਹੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਐਡਵਾਈਜਰੀ (Etv Bharat)

ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ

ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਧੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਾਹ ਸਬੰਧੀ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖਾਸ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

'ਮਾਸਕ ਦਾ ਕਰੋ ਇਸਤੇਮਾਲ'

ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਮੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਹ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।"

"ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏ ਕਾਰਨ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਹੋਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਆਦਿ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹਵਾ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸੈਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"- ਡਾਕਟਰ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਸਿਵਿਲ ਸਰਜਨ

ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਅਤੁਲ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਜਰੂਰ ਵਧਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਏਕਿਊਆਈ ਲਗਭਗ 256 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਐਮ 2.5 ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ 180 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਐਮ 10 222 ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ?

ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 232, ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ 56, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 166, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 30, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ 39, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 42, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 263, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 54, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 15, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 43, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ 104, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 57, ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 94, ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 78, ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ 80, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ 9, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 146, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 26, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 467, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 471, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ 46, ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ 0 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।


ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ 50,590 ਮਾਮਲੇ, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 55210 ਮਾਮਲੇ, 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 75590 ਮਾਮਲੇ, 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 71304 ਮਾਮਲੇ, 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 49922 ਮਾਮਲੇ, 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ 35663 ਮਾਮਲੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ 11000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 2025 ਯਾਨੀ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕ ਤੱਕ 2518 ਮਾਮਲੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ
HEALTH DEPARTMENT ADVISORY
PUNJAB HEALTH DEPARTMENT
PUNJAB STUBBLE BURNING

