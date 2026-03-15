ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਆਤੰਕ: ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ 'ਚ 3,242 ਕੇਸ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ
ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ 3,242 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਪੜ੍ਹੋ ਖਬਰ...
Published : March 15, 2026 at 5:16 PM IST
ਸੰਗਰੂਰ: ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵੱਢਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਕੱਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡੌਗ ਬਾਈਟ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਖਰ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ।
ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਰਾਹਗੀਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਹਿਮੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਵਧੇ ਮਾਮਲੇ
ਇੱਕ RTI ਯਾਨੀ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ 3,242 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 9 ਤੋਂ 12 ਲੋਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਡਾ. ਕਮਲ ਆਨੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 316 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 12-13 ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੇਸ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਲਈਏ ਜੋ ਡਰ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
"ਜੇਕਰ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਵੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਉਸ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਗੰਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।" - ਡਾ. ਕਮਲ ਆਨੰਦ, ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟ
ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ?
- ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
- ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਸੜਕ ’ਤੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਆਮ ਆਦਤ, ਸੜਕ ’ਤੇ ਚਮਕਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਆਦਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
- ਇਹ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਝੁੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
- ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ।
ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਡਾ. ਕਮਲ ਆਨੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੌਗ ਅਟੈਕ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਪਾਲਸ਼ੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ “ਜੇਕਰ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (compensation) ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।” ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 4 ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
"ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਦੁਆਰਾ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸ਼ੈਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਉਸ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" - ਡਾ. ਕਮਲ ਆਨੰਦ, ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟ
ਸੁਪਰੀਟ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ
ਡਾ. ਕਮਲ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਮ ਦੇ 3,242 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਮਾਲੀਆ ਬੋਝ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਡੌਗ ਬਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਟ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ
ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਡਾ. ਕਮਲ ਆਨੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਆਸਾਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਅਪਾਹਜ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਵੀ ਕੱਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
Animal Birth Control Program ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਕੁਰ ਮਹਿੰਦਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੜਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ Animal Birth Control Program ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮੰਗ
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਵੀ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਚਿੰਤਿਤ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਐਮਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਤਾਦਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਮਤੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਪਾਸ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕ ਹਨ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਝੂਠਾ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
"ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵਜਾਏ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨ-ਬਾਜੀਆਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"- ਐਮਸੀ
ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ
ਐਮਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ।