ETV Bharat / state

ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਦੋ ਮਾਸੂਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ, ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ

ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਡਣਾਂਵਾਲੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਕਹਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...

Stray dogs
ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 8, 2026 at 10:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਕਪੂਰਥਲਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਡਣਾਂਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਦੋ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਰਜ ਮਾਥੋ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ।

ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ (Etv Bharat)

ਦੋ ਮਾਸੂਮਾਂ 'ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਕਹਿਰ

ਉਥੇ ਹੀ ਲੜਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਗੋਲੂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੋਲੂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਜਖ਼ਮੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੱਚੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ

ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।"

ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਲਾਜ

ਉਥੇ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਵੱਢਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕਈ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਪਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗੋਲੂ ਹੈ।"

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਟਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਵੱਢਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿੱਗਣ ਜਾਂ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੱਜ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਇਹ ਸਵਾਲ

ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, "ਜਦੋਂਕਿ ਉਹ ਸੜਕ 'ਤੇ ਦੌੜਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ... ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?" ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਟਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੱਤੇ ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਕੁੱਤਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਸਵੇਰੇ ਕਿਸ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ" ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਲਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ।

TAGGED:

ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਮਾਮਲਾ
ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਕਹਿਰ
STRAY DOG ​​BITES
KAPURTHALA STRAY DOG
STRAY DOGS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.