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ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ, 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਰਸੋਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਨੇ 4 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਰੁਹਾਨ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

STRAY DOG ​​BITES CHILD
ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ, 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 5, 2026 at 4:07 PM IST

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ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਵਰਸੋਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਨੇ 4 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਰੁਹਾਨ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ।

4 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਰੁਹਾਨ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ (ETV Bharat)

ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ

ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੀੜਤ ਦੀ ਮਾਂ, ਕੰਚਨ ਅਤੇ ਪਿਤਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਸ ਦੁਪਹਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਚਿਹਰਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਜਬਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਚੀਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਸੀ। ਕੁੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਘਸੀਟ ਰਿਹਾ ਸੀ।"

ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟਿਆ

ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਥਾਨਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, "ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟਿਆ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਅੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਟਾਂਕੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਐਂਟੀ-ਰੇਬੀਜ਼ ਟੀਕਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।"

ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਖ਼ਮ ਕਾਫ਼ੀ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਬੱਚਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਜੂਸ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸਹਿਮ ਅਤੇ ਖੌਫ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ

ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸਹਿਮ ਅਤੇ ਖੌਫ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।

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GURDASPUR
STRAY DOG ​​ATTACKS CHILD
STRAY DOG
ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ
STRAY DOG ​​BITES CHILD

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