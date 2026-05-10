ਮਾਂ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼: ਮਾਂ ਦੇ ਜਨੂਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਮ ਕੀਤੇ ਹਾਸਲ, ਦੁਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਲਾਮ...
ਮਾਂ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ...
Published : May 10, 2026 at 6:30 AM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਮਾਂ ਦਿਵਸ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੰਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਮਹਿਲਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਰਨ ਮੈਨ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਬੰਸਲ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਨੀਤੀ ਬੰਸਲ ਦਾ ਵਿਆਹ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੇ। ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਈਨਲ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਅਤੇ ਤੈਰਾਕੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਨੂਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਪਾਈਨਲ ਇੰਜਰੀ ਤੋਂ ਉਭਰੇ ਸਗੋਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਰਨ ਮੈਨ ਬਣੀ !
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਇਸ ਇੰਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤਿੰਨ ਚੈਲੰਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਰਾਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਦੌੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਢ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ। ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ।"
ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਨਸ ਤੱਕ ਦਾ ਪੈਂਡਾ
ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਨੀਤੀ ਬੰਸਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਦੀ ਗਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਿਸ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਤੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ।
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਉਮਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਜੋ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।- ਨੀਤਾ ਬੰਸਲ, ਐਥਲੀਟ
‘ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਕਤ’
ਨੀਤੀ ਬੰਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮਾਂ ਬਣਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਚੈਲੰਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਹਨ।" ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਡਲ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਮੈਡਲ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਜੋ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।