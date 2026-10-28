ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੂਫ਼ਾਨ ਅਰਨਬ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ ? ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਤੂਫ਼ਾਨ ਅਰਨਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਰ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਲਰਟ।
Published : October 28, 2026 at 5:25 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਕੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਔਰੰਜ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਚ ਤੂਫ਼ਾਨ ਅਰਨਬ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਪੀਏਯੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
"ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੌਰਥ ਈਸਟਨ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਲਈ ਔਰੰਜ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਲਈ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਯਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।"-ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਗਰਾ,ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ
ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ?
ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 31 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 14.4 ਡਿਗਰੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਰਥ ਈਸਟਨ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਲਈ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰੰਜ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਲਈ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਯਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
"ਕਿਸਾਨਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਵਾਢੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।"-ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਗਰਾ, ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ
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