ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ 'ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ! ਅਫਸਰ ਨੇ ਝਾੜਿਆ ਪੱਲ੍ਹਾ

ਨਾਭਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਈਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ।

Nabha EOs official residence Patiala
ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ! (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 20, 2025 at 12:35 PM IST

Updated : November 20, 2025 at 12:40 PM IST

ਪਟਿਆਲਾ : ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਹੁਣ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾਭਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠੋਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਾਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਲਾਏ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਠੀ ‘ਚੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸੀਆਈਏ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਖੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ (Etv Bharat)

'ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਪਤੀ 'ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ'

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਘੇਰਿਆ। ਨਾਭਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਜਾਤਾ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਪਤੀ ਪੰਕਜ ਪੱਪੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਨਾਭਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਖੁਦਾਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪਾਰਟਸ ਉੱਥੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਖੁਦਾਈ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

'ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਡੱਕੇ ਜਾਣ ਮੁਲਜ਼ਮ'

ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਅਜ਼ਾਦ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਆਲ ਅਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੱਬਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਵੀ ਇਥੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਜਾਤਾ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਰਾਲੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੂੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਾਵੇ।'

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਕਿ ਇਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਐਂਗਲ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਟਰਾਲੀਆਂ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹਨ।

'ਕੋਠੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ'

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਾਭਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਹ ਕੋਠੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਬਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।'


ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ:

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੱਬੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਡਿਊਟੀ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਖੁਦਾਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਐਂਗਲ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।'

ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ ?

ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਖਦੇੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੀ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Last Updated : November 20, 2025 at 12:40 PM IST

