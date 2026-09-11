5 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਸੂਮ 'ਤੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ, ਗਰਮ ਤਵੇ ਅਤੇ ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਢਾਇਆ ਤਸ਼ੱਦਦ
ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
Published : September 11, 2026 at 3:16 PM IST
ਬਰਨਾਲਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੰਘੇੜਾ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗੋਦ ਲਏ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਗਰਮ ਤਵੇ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਿਮਟੇ ਅਤੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਇਸ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ "ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ" (ਲਚਕਾਣੀ, ਪਟਿਆਲਾ) ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਖਰੋੜ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਗਰਮ ਤਵੇ ਅਤੇ ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਢਾਇਆ ਤਸ਼ੱਦਦ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਜਖਮੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮੂਲ ਚੰਦ ਨੇ ਜਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਮੇਰੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕਲਾ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ,ਉਥੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ 4 ਧੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗੋਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਹਲਾਤ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।'
ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਉਸ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਿਮਟੇ ਅਤੇ ਤਵੇ ਲਾਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਕੇ ਖੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਤੋਤਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸਹਿਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।'
ਮਾਸੂਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਬਣਦੀ ਸਹੁਲਤ: ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸੇਵਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਖਰੋੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਕੁਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੁੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।'
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਵਨ ਦੇ ਏਐਸਆਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਰੁਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਚਾਰ ਧੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਸੂਮ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਤਵੇ ਅਤੇ ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਦੱਦ ਕਰੇਗੀ।'