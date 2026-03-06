ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ 'ਚ 6 ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਬਿਆਨ, 15 ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਲਗਵਾਈ ਹਾਜ਼ਰੀ
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 6 ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰਵਾਏ ਦਰਜ ਅਤੇ 15 ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਲਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ।
Published : March 6, 2026 at 9:39 PM IST
ਮਾਨਸਾ: ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ 15 ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਅਤੇ 6 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
'6 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਵਾਏ ਦਰਜ'
ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 6 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ।"
"ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਬਾਕੀ"
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਹ ਉਹ 6 ਗਵਾਹ ਸਨ, ਜਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਓਨਰ ਸਨ, ਇੱਕ ਮੋਬਾਇਲ ਓਨਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਗੰਨ ਹਾਊਸ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।"