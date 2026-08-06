"ਕੀ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਮੰਦਰ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ LIVE ਪ੍ਰਸਾਰਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ...?", ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਬਿਆਨ

"ਕੀ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਮੰਦਰ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ LIVE ਪ੍ਰਸਾਰਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ...?", ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Published : August 6, 2026 at 2:47 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਠ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
"ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼"
ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ।
"ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ"
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
"ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪੀਟੀਸੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਟੀਸੀ ਨਾਲ ਸ਼ੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਚੈੱਨਲ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਚੈੱਨਲ MH1 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੇ MH1 ਦਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਦੇਵ ਦਾ ਚੈੱਨਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸਾਈਆਂ ਦਾ ਚੈੱਨਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" -ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ
"ਸਿਰਫ਼ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
"ਸ਼ੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢਿਆ, ਉਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਰਸਾਰਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾ ਲਾਇਵ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪਰ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਇਵ ਫਰੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਰੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ।" - ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਰ ਉਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
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