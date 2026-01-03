ETV Bharat / state

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਰਚੇ, ਜਾਣੋ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ? ਸਾਈਬਰ ਸੈਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦਰਜ ਹੋਏ ਪਰਚੇ ਸਬੰਧੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

STATEMENT CYBER ​​CELL POLICE
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੋਏ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 3, 2026 at 2:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦਰਜ ਹੋਏ ਪਰਚੇ ਸਬੰਧੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਰਚਾ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਈਬਰ ਸੈਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ (ETV Bharat)

ਮੁਹਾਲੀ ਸਟੇਟ ਸਾਈਬਰ ਸੈਲ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਏਡੀਸੀਪੀ ਵੈਭਵ ਸਾਏਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਸਟੇਟ ਸਾਈਬਰ ਸੈਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਦੀਪ ਮੰਗਲੀ ਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਜੋਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਕੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਟੈਂਟ (ਵੀਡੀਓ) ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

'ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ'

ਏਡੀਸੀਪੀ ਵੈਭਵ ਸਾਏਗਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਤੇ ਇਸ ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।"

ਜਾਣੋ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹੈ ਸ਼ਾਮਿਲ?

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੰਟੂ ਗੁਰਸਰੀਆ, ਗਗਨ ਰਾਮਗੜੀਆਂ, ਹਰਮਨ ਫਾਰਮਰ, ਮਨਦੀਪ ਮੱਕੜ, ਗੁਰਲਾਲ ਮਾਨ, ਸਨਮੁ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਮਨਿਕ ਗੋਇਲ, ਅਰਜਨ, ਦੀਪ ਮੰਗਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਚਾਰ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

TAGGED:

STATEMENT CYBER ​​CELL POLICE
JOURNALISTS AND RTI ACTIVISTS
LUDHIANA POLICE
ਸਾਈਬਰ ਸੈਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਿਆਨ
CASE AGAINST JOURNALISTS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.