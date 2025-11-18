ETV Bharat / state

ਸਬਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਜਾਣੋ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ....

ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਗਈ ਸੀ।

VERIFIED FORM OF SARABJIT KAUR
ਸਬਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 18, 2025 at 2:43 PM IST

2 Min Read
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ (ਕਪੁੂਰਥਲਾ): ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਮਾਨੀਪੁਰ ਦੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਰਚਾ ਉੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਮਹਿਲਾ ਲਾਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਨੂਰ ਹੁਸੈਨ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਗਈ ਸੀ।

ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ (ETV Bharat)

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਾਨੀਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਸਨੇ ਜੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ "ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ" ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਬਕਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।"

"ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ"

ਸਾਬਕਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ "ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ" ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਸਕਣ।

ਪਿਛਲੀ ਯਾਤਰਾ

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਵੀ ਸਰਬਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ 3 ਘੰਟੇ ਸਬਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ। ਉਸਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਟਾਰੀ ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ।"

ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ

ਸਾਬਕਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਜੀਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਬਜੀਤ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਥਿਤੀ

ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਦਾ ਘਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਬਰਜੀਤ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਇਆਂ ਵੀ 30-40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।



ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਕਾਰਿਆ।

